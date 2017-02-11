В Челябинске нашли виновника резонансного ДТП, который 1,5 года скрывался от полиции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Оперативники уголовного розыска Чебаркуля задержали в Челябинске виновника смертельного ДТП – в 2015 году автомобилист насмерть сбил пожилую женщину на велосипеде, после чего полтора года скрывался от полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Чебаркульского отделения МВД.

Сообщается, что авария произошла в августе 2015 года: 27-летний житель Чебаркульского района на «девятке» выехал на встречную полосу и сбил пожилую женщину на велосипеде. Она умерла до приезда скорой. Водитель признался, что в тот день сел за руль, выпив литр пива.

По факту возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что обвиняемый имеет четырехлетний стаж вождения, за это время он 17 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Испугавшись ответственности и наказания, виновник ДТП скрылся от суда.

Полицейские искали его более года. В итоге мужчина был задержан 8 февраля в областном центре. Его арестовали и поместили в изолятор временного содержания.

Фото с места аварии Чебаркульского отдела МВД