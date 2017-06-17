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Агентство новостей Доступ 1 17 июня 2017 года, 11:53

В Челябинске ищут убийцу пенсионерки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская полиция распространила фоторобот мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки, – останки женского трупа были обнаружены в Курчатовском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка.

«На территории Курчатовского района 6 июня были обнаружены останки трупа неустановленной женщины возрастом 65-80 лет. По данному факту в следственном отделе по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело об убийстве», – говорится в сообщении.

По факту обнаружения останков тела полицией разыскивается мужчина ростом 180-185 см, среднего телосложения, на вид 45-50 лет, славянской внешности, глаза темные, нос прямой, губы средней толщины.

Был одет в серую матерчатую куртку прямого покроя до середины бедра, с капюшоном (куртка заношенная, имеются следы потертостей), трико из плотной ткани черного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом либо его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8 (351) 267-77-04, 267-77-07 (УМВД России по Челябинску); 742-13-69; 749-40-00 (ОП «Курчатовский») либо 02. Конфиденциальность гарантируется.

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Теги: убийство, розыск, убийство пенсионерки, курчатовский район, криминальные новости челябинской области
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