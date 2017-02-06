Пн, 06.02.2017, 18:11 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 17:10

В Челябинске ищут желающих стать матросами-спасателями


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске ищут парней и девушек старше 18 лет, которые хотели бы стать матросами-спасателями, – бесплатные курсы по этой специальности проведет Челябинский учебно-методический центр гражданской защиты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской службы спасения.

Учеба продлится 162 учебных часа, лучшие выпускники станут официальными сотрудниками Челябинской службы спасения, летом будут дежурить на муниципальных пляжах.

«На обучение принимаются юноши и девушки, достигшие 18 лет, умеющие хорошо плавать и годные по состоянию здоровья. По окончании обучения присваивается квалификация матрос-спасатель второго разряда. Теоретическая и практическая части программы включают в себя весь необходимый объем знаний и умений для работы как в штатном составе оборудованного спасательного поста на открытых водоемах, так и в закрытом бассейне, летних детских лагерях, базах отдыха», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, летом 2016 года на 12 спасательных постах дежурили 78 матросов-спасателей. За этот период они спасли 38 человек, в том числе 16 детей.

Чтобы записаться на учебу, нужно позвонить в рабочие дни по телефону: (351) 264-20-81 (отдел кадров), с 9.00 до 17.00. Контактное лицо – Юлия Владимировна Писаренко (начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы).

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: спасатели, пляжный сезон, пляжи челябинска, обучение, челябинская городская служба спасения
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 537
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:46
Госдума намерена усилить меры против педофилов
сегодня, 17:03
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если управляющая компания отказывается убирать снег
сегодня, 16:50
Сделай чудо из мусора: в Челябинске пройдет масштабный экологический фестиваль
сегодня, 16:10
ВНИМАНИЕ. Молодых и здоровых приглашают поработать в полиции Челябинска
сегодня, 16:03
Челябинца осудят за прописку 25 иностранцев в «резиновой квартире»
сегодня, 15:12
ВНИМАНИЕ. Аномальные холода прогнозируют челябинские синоптики до 11 февраля
сегодня, 14:58
Вынесен приговор челябинцу, который делал и продавал боевое оружие
сегодня, 14:42
ВНИМАНИЕ. Массовая проверка пешеходов и водителей пройдет 7 февраля в Челябинской области
сегодня, 13:24
Котенок не смог добраться в Самару к новой хозяйке из-за курьера-мошенника
сегодня, 13:21
Облсуд оставил под стражей магнитогорца, воевавшего в Сирии в составе бандформирования
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость