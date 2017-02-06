В Челябинске ищут желающих стать матросами-спасателями

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске ищут парней и девушек старше 18 лет, которые хотели бы стать матросами-спасателями, – бесплатные курсы по этой специальности проведет Челябинский учебно-методический центр гражданской защиты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской службы спасения.

Учеба продлится 162 учебных часа, лучшие выпускники станут официальными сотрудниками Челябинской службы спасения, летом будут дежурить на муниципальных пляжах.

«На обучение принимаются юноши и девушки, достигшие 18 лет, умеющие хорошо плавать и годные по состоянию здоровья. По окончании обучения присваивается квалификация матрос-спасатель второго разряда. Теоретическая и практическая части программы включают в себя весь необходимый объем знаний и умений для работы как в штатном составе оборудованного спасательного поста на открытых водоемах, так и в закрытом бассейне, летних детских лагерях, базах отдыха», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, летом 2016 года на 12 спасательных постах дежурили 78 матросов-спасателей. За этот период они спасли 38 человек, в том числе 16 детей.

Чтобы записаться на учебу, нужно позвонить в рабочие дни по телефону: (351) 264-20-81 (отдел кадров), с 9.00 до 17.00. Контактное лицо – Юлия Владимировна Писаренко (начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы).