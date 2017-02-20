В Челябинске и Миассе распространяется опасный турецкий культ – епархия

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Миссионерский отдел Челябинской епархии выступил с предупреждением о распространении на Южном Урале турецкого деструктивного культа «Союз Мирового Братства», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Вероучительная доктрина секты сводится к тому, что человечество находится на краю гибели, спастись можно только соединившись с космосом через совершение самоубийства (...) Предварительно нужно все имущество передать руководителю организации», – говорится, в частности, в заявлении.

Это, как отмечают в Челябинской епархии, «позволяет квалифицировать организацию как своеобразный психопатологический "клуб самоубийц"».

Случаи самоубийств среди последователей культа уже известны в мире, «Союз Мирового Братства» отнесен к одной из самых опасных деструктивных организаций, утверждается в заявлении.

«Отделения "Союза Мирового Братства", к сожалению, имеют место быть на Южном Урале: их деятельность отмечена в Челябинске и в Миассе. В группы входят преимущественно женщины. Есть и дети – их приводят безответственные матери, попавшие под влияние секты. Деятельность культа носит конспиративный характер: люди собираются в частных домах, тайно. Вербовка – пока, во всяком случае, – происходит по принципу "пришел сам, приведи знакомого"», – говорится в сообщении.

В настоящее время Челябинская епархия собирает информацию об этом культе.