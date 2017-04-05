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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 12:13

В Челябинске и Магнитогорске выступит знаменитый «Паганини с альтом»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске и Магнитогорске выступит оркестр «Солисты Москвы» под руководством своего основателя, Народного артиста России Юрия Башмета – знаковые концерты пройдут 20 и 21 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.

За плечами оркестра, который в этом году отмечает свое 25-летие, свыше 2 тыс. концертов в 60 странах мира, выступления на сценах лучших концертных залов планеты. В 2008 году оркестр получил Grammy, став единственным российским камерным коллективом, удостоенным престижной награды за все время ее существования.

Славу и гордость за пройденный путь, приведший к мировой известности, оркестр хотел бы разделить, прежде всего, с публикой России. С сентября 2016 по май 2017 года более чем в 50 городах России проходит беспрецедентный юбилейный тур камерного ансамбля «Солисты Москвы». Музыканты выступят во всех уголках страны от Дальнего Востока до Калининграда, от Архангельска до Ставрополя и Краснодара. Заключительные концерты состоятся в Санкт-Петербурге и Москве.

В Челябинск коллектив прибудет 20 апреля. В программе вечера классической музыки, который пройдет в концертном зале имени Прокофьева, прозвучат «Дивиртисмент № 3» Моцарта, Соната № 3 для струнного квартета Россини, струнный секстет «Воспоминания о Флоренции» Чайковского и его же «Ноктюрн» для альта и струнных. 21 апреля эта программа будет исполнена в Магнитогорске (Дворец культуры металлургов имени Орджоникидзе). На обоих концертах Юрий Башмет выступит в роли дирижера и солиста.

Фото пресс-службы Челябинской филармонии

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Теги: концерт, афиша, оркестр, новости магнитогорска, новости челябинска
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