В Челябинске еще почти на сутки продлено предупреждение об опасном для здоровья смоге

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предупреждение о не благоприятных для рассеивания вредных веществ в воздухе метеоусловиях в Челябинске продлено до четверга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с не благоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности», – сообщили в местном ЦГМС.

Там уточнили, что особый экологический режим сохранится в южноуральской столице до двух часов дня 15 июня.

До этого же времени аналогичное предупреждение действует и для Карабаша – в городе прогнозируются НМУ второй степени опасности.