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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 17:47

Челябинский 9-классник взялся за режиссуру философского фильма с героем ситкома «Универ»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске начались съемки художественного фильма «Что было до…», режиссировать который взялся ученик гимназии № 10, – девятиклассник и его команда реализуют творческую идею о ситуациях из жизни обычных горожан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление молодежной политики региона.

Данный фильм покажет пять историй разных людей, едущих в одном автобусе. Выдумает их главный герой картины – обычный мальчик, которого сыграет уроженец Еманжелинска, ученик 9 класса, Артем Острейко.

Задумка проекта появилась в этом году и начала реализовываться уже в конце апреля. Два месяца ушло на сценарий, проработку образов персонажей, раскрадровку. В ходе кастинга молодой режиссер – школьник Александр Поршин – лично отсматривал актеров. В итоге в главных ролях в фильме снимутся местный журналист Сергей Смирнов, ведущий и шоумен Николай Веселых и школьники Виктор Сорокин, Ксения Черноштанова и Арина Халилова. Звезда фильма – Арсен Карапетян, участник проектов на ТНТ Comedy Баттл «Без границ» и «Суперсезон», съемок молодежного ситкома «Универ. Новая общага», победитель шоу на ОТВ «Горячие танцы». В новом проекте Арсен сыграет наемного агента, занимающегося загадочными делами.

Отметим, что юный режиссер уже успел обрести определенную популярность: за плечами у него съемки музыкального клипа «Марсианин», который уже набрал 89 тыс. просмотров на канале в YouTube.

Добавим, актерский состав фильма «Что было до…» уже утвержден, но в нем еще принять участие в качестве второстепенных героев массовых сцен 21, 24 и 25 июля. Для этого нужно написать режиссеру проекта.

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Теги: кино, съемки фильма, молодежь, новости челябинска, гимназия 10
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