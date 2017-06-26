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Агентство новостей Доступ 1 26 июня 2017 года, 17:14

В Челябинске 3 улицы назовут именами поэта, металлурга и архитектора


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске три новые улицы получат названия – объектам инфраструктуры присвоят имена поэта, архитектора и металлурга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги заседания комиссии по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения гордумы.

Улица Архитектора Александрова появится в Центральном районе, около Университетской Набережной. Евгений Викторович Александров внес весомый вклад в проектирование и строительство Челябинска. Он является почетным гражданином города, участником Великой Отечественной войны.

В Ленинском районе появится улица имени Михаила Львова. Таким образом, будет увековечена память известного поэта, участника ВОВ, автора песни «Поклонимся великим тем годам».

Улица с коттеджной застройкой в Металлургическом районе получит имя Николая Тулина. Он прошел путь на ЧМЗ от помощника мастера до директора завода. Затем работал заместителем министра черной металлургии СССР.

Присвоение названий новым городским улицам и введение их в адресный реестр позволит жителям официально заключить договоры на коммунальное обслуживание, а также пользоваться услугами скорой помощи, почты.

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Теги: новости челябинска, челябинская гордума, топонимика
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