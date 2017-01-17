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Агентство новостей Доступ 1 17 января 2017 года, 12:27

ВНИМАНИЕ. В Челябинске 17 января проходит операция «Нетрезвый водитель»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники ГИБДД Челябинска проводят сегодня, 17 декабря 2017 года, профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» – дополнительные наряды дорожно-патрульной службы будут выставлены на центральных магистралях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Цель мероприятия –  выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, а также лишенных права управления транспортными средствами», – говорится в сообщении отделения пропаганды БДД.

Там уточнили, что в 2016 году в Челябинске зарегистрировано 1 720 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: 59 человек погибли, 2 152 получили ранения различной степени тяжести.

«По сравнению с аналогичным периодом 2015 года число погибших в автоавариях снизилось на 32% (с 87 до 59), число раненых – на 10% (с 2 391 до 2 152)», – говорят в ГИБДД.

По причине управления автомобилем в нетрезвом состоянии зарегистрировано 68 ДТП с пострадавшими (снижение на 42%).

В прошлом году от управления автомобилем был отстранен 5 431 водитель, находившийся за рулем в состоянии опьянения, 2 876 – не имевших либо лишенных прав. Возбуждено более 500 дел по статье 264.1 УК РФ (за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения).

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Теги: пьяный водитель, новости челябинска, гибдд челябинска
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