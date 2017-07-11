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Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 13:06

В Челябинск съедутся лучшие пляжные волейболисты России


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 15 июля, в Челябинске пройдет III этап Объединенной Уральской пляжной лиги «UBV | ЧЕЛЯБИНСК OPEN 2017» – на масштабные состязания съедутся спортсмены из Новосибирска, Кемерово, Омска, Уфы, Казани, Кургана, Оренбурга, Ульяновска, Ижевска, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Тюмени, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Традиционный турнир Объединенной Уральской пляжной лиги стартовал в начале июня в Екатеринбурге, второй этап принимала Пермь, теперь спортсменов готовится встречать Челябинск.

Соревнования будут проходить два дня, 15 и 16 июля, на площадке Pine Beach в ЦПКиО имени Юрия Гагарина. Начало – в 9.00.

Планируется, что в турнире примут участие около 40 команд – мужских и женских. По международным правилам в пляжный волейбол играют парами, такого же принципа придерживается и Уральская лига. Бороться за медали будут и профессионалы, и любители, что по заверениям организаторов сделает игру еще более зрелищной.

«Принято считать, что уральская погода не располагает к занятиям традиционно "летними" видами спорта, однако пляжный волейбол в Челябинске развивается на протяжении уже почти 10 лет. В том числе южноуральская столица уже несколько лет подряд принимает и этапы Объединенной Уральской пляжной лиги. И в этот раз игры состоятся при любой погоде. Всех зрителей ждет незабываемый праздник спорта, приглашаем всех желающих поболеть за земляков», — комментирует один из организаторов турнира Константин Быченко.

Подать заявку на участие в турнире можно в профильной группе «Вконтакте».

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Теги: афиша, волейбол, новости челябинска, новости спорта
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