В Челябинск едет легендарный цирк Юрия Никулина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинск едет легендарный цирк Юрия Никулина – организаторы обещают настоящий праздник для детей и взрослых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На представлениях в Челябинске – а они стартуют уже 18 марта и продлятся до 16 апреля, – зрители увидят все жанры циркового искусства: от клоунады и экстрима до дрессуры хищных и экзотических животных.

«Челябинцы смогут оценить взаимопонимание дрессировщиков и их подопечных – как привычных собачек и обезьян, так и редких для цирка верблюдов, зебр, бегемота, страуса, а также крокодилов, питонов и аргентинских попугаев.

Клоунская группа подарит гостям 100% позитивной энергии и драйва.

Оригинальный групповой воздушный аттракцион заставит поволноваться, а искрометрое файер-шоу – удивиться и восхититься», – рассказали организаторы.

Изюминкой шоу станет выступление единственной в Росгосцирке пары девушек-мотокаскадеров, исполняющих головокружительные трюки. Челябинцев ждут «Тройной заезд», «Мертвая петля» в стальной сфере «Шар смелости» и многое другое.

Разумеется, программу сопровождают лазерное шоу, современное световое оборудование, сценические эффекты и профессиональный звук.

Добавим, во время представлений проводится детский конкурс на лучшую раскраску. Листовки с раскрасками раздаются во время рекламных акций, либо ее можно скачать на сайте Челябинского цирка. Победителя ждет приз.

- Детям до 3 лет – вход бесплатный (по свидетельству о рождении).

- Для коллективных посещений действует система гибких скидок и бонусных предложений.

- Дополнительная информация по телефону (351) 264-73-45

ГРАФИК ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

18 марта, суббота – 16.00

19 марта, воскресенье – 12.00 и 16.00

25 марта, суббота – 12.00 и 16.00

26 марта, воскресенье – 12.00 и 16.00

1 апреля, суббота – 12.00 и 16.00

2 апреля, воскресенье – 12.00 и 16.00

7 апреля, суббота – 12.00 и 16.00

8 апреля, воскресенье – 12.00 и 16.00

15 апреля, суббота – 16.00

16 апреля, воскресенье – 16.00