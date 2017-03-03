В Челиндбанке открылась выставка картин челябинских художниц

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В преддверии праздника 8 Марта в головном офисе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» открылась выставка «Весеннее пробуждение», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

В экспозиции представлены 28 живописных полотен челябинских художниц из творческой группы «Гранат». Авторы картин – женщины разных профессий, объединенные желанием создавать прекрасное и дарить радость людям.

Экспозиция разместилась в холле головного офиса Челиндбанка по адресу: улица Красная, 11.

Добавим, у посетителей выставки есть уникальная возможность приобрести понравившиеся работы.

Фото предоставлены пресс-службой Челиндбанка