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Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 10:50

В Челиндбанке открылась выставка картин челябинских художниц


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В преддверии праздника 8 Марта в головном офисе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» открылась выставка «Весеннее пробуждение», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.

В экспозиции представлены 28 живописных полотен челябинских художниц из творческой группы «Гранат». Авторы картин – женщины разных профессий, объединенные желанием создавать прекрасное и дарить радость людям.

Экспозиция разместилась в холле головного офиса Челиндбанка по адресу: улица Красная, 11.

Добавим, у посетителей выставки есть уникальная возможность приобрести понравившиеся работы.

Фото предоставлены пресс-службой Челиндбанка

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Теги: челиндбанк, выставка, картины, весна
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