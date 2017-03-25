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Агентство новостей Доступ 1 25 марта 2017 года, 08:50

ВНИМАНИЕ. Челябинск присоединится к «Часу Земли», выключив иллюминацию и подсветку зданий


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинск вновь примет участие во всероссийской акции «Час Земли» – подсветка зданий будет отключена в субботу, 25 марта, с 20.30 до 21.30, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В частности, власти города планируют отключить праздничную иллюминацию, подсветку мэрии, храма Александра Невского, Публичной библиотеки, дома 61 по проспекту Ленина, декоративное освещение сквера перед Театром драмы имени Наума Орлова и сквера у памятника Курчатову.

Основное наружное освещение улиц города в целях безопасности останется включенным в полном объеме. К участию в акции также приглашаются промышленные предприятия и жители города.

«Час Земли» – ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), участники которой выключают свет и отключают все электрические приборы на 60 минут с 20.30 до 21.30 в четвертую субботу марта. Она является самой массовой акцией в истории человечества.

Впервые она прошла в 2007 году в Австралии, на следующий год участие в ней приняли и другие страны. Таким образом, акция стала международной. Россия присоединилась к «Часу Земли» в 2009 году. С каждым годом количество россиян, участвующих в акции, растет. Так, год назад в ней приняли участие 22 млн жителей страны. Всего же в 2016 году в «Часе Земли» участвовали 2 млрд человек и 7 тыс. городов в 178 странах.

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Теги: администрация челябинска, новости челябинска, час земли
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