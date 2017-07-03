В 44% случаев челябинские матери оставляют ребенка в роддоме из-за нехватки денег

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 44% случаев челябинские матери принимают решение оставить новорожденного ребенка в роддоме из-за материальных трудностей – об этом в понедельник, 3 июля, в ходе расширенного аппаратного совещания рассказала председатель комитета социальной политики города Лариса Мошкова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В 2015 году Минздрав региона, Управление здравоохранения города и 16 лечебных учреждений, где принимают роды, заключил соглашение с кризисным центром Челябинска. Суть договора в следующем: как только новоиспеченная мама заявляет о том, что намерена оставить малыша в роддоме, его сотрудники в течение 15 минут сообщают об этом в кризисный центр. Через час психологи уже в палате. Их задача – сделать все, чтобы новорожденный остался с кровной матерью. Для этого они предлагают женщине пожить с малышом в кризисной квартире, материальную помощь, обещают найти для нее необходимые вещи (коляску, кроватку, памперсы), «стабильную» заботу в декретный период и помощь в последующем трудоустройстве.

«С 2015 года в кризисный центр поступило 84 сообщения об "отказниках"; 68 матерей согласились поговорить со специалистами, но только 28 в конечном итоге приняли решение оставить ребенка у себя», – рапортует Мошкова.

Она добавила, что по статистике, в 44% случаев матери отказываются от детей из-за нехватки денег, в 29% – из-за асоциального образа жизни. Остальные эпизоды связаны с врожденной патологией ребенка.