ВАЖНО. В 2018 году в России могут запретить старые электросчетчики

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2018 году российские власти планируют запустить новую систему учета электроэнергии smart metering – ожидается, что в отличие от старых счетчиков она поможет снизить потери электричества и адресно воздействовать на неплательщиков путем дистанционного отключения от сети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

При этом модернизировать или устанавливать старые приборы учета могут запретить, пишет «Российская газета».

Стоимость «умного» счетчика – около 30 тыс. рублей. При этом, говорят в Минэнерго, свои деньги потребители на переустановку тратить не будут. Однако некоторые эксперты не исключают, что деньги с граждан все равно возьмут – за счет повышения тарифов.

«В выигрыше будут те, кто платит честно. На них уже нельзя будет "повесить" потребление тех, кто не платит или мухлюет. Хорошо бы установить такие системы и в других сферах ЖКХ», – комментирует инициативу исполнительный директор организации «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

По оценке Россетей, розничный энергорынок России сегодня оснащен автоматизированным учетом на 9%. Пилотные проекты по smart metering оператор реализует с Российским фондом прямых инвестиций в Калининграде, Ярославле и Туле. В пилотных регионах счетчики ставят за счет инвесторов, а окупаются они благодаря экономии от снижения потерь.