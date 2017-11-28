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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 12:17

В 2018 году в Кыштыме построят полигон для спортивного ориентирования


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2018 году в поселке Слюдорудник (Кыштым, Челябинская область) построят полигон для спортивного ориентирования – деньги на новый объект появились благодаря президентскому гранту, который выиграл местный клуб «Роза ветров», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Полигон поможет развивать базовые навыки ориентирования, позволит расширить тренировочный процесс для спортсменов Урала, которые регулярно приезжают в Слюдорудник на сборы, соревнования, личные и командные тренировки. Благодаря проекту-победителю будет расширена доступная площадка для активного досуга и занятий спортом, а полигон станет еще одним звеном в программе пропаганды активного образа жизни, которую реализуют спортивно-туристический центр «Провинция» и клуб спортивного ориентирования «Роза ветров».

Проект «Ориентирование – гармония мысли и движения» показал один из самых высоких проходных баллов среди проектов Челябинской области. На конкурс было представлено более 9,5 тыс. проектов из всех регионов России.

По словам директора спортивно-туристического центра «Провинция» Андрея Акимова, на базе полигона будут проводиться групповые занятия со школьниками и студентами для обучения ориентированию. Контрольные пункты будут оборудованы современной системой электронной отметки SFR отечественного производства, что позволит прямо на финише вручать каждому участнику распечатку-сертификат о прохождении дистанции с общим результатом и расшифровкой по отрезкам.

Теги: гранты, новости кыштыма, ориентирование, новости спорта
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