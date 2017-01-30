Пн, 30.01.2017, 14:19 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 11:59

В 2017 году Челябинск получит 370 млн рублей на дворы и парки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На благоустройство дворов и реконструкцию скверов Челябинск получит 370 млн рублей – конкретные цифры и сроки федерального проекта «Наш двор», а также его предварительные планы озвучили в понедельник, 30 января, в мэрии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Уже известно, что в проекте «Наш двор» примут участие 72 субъекта РФ, в том числе Челябинская область. Всего из федеральной казны на благоустройство и реконструкцию внутриквальных дворов выделят 20,5 млрд рублей, из них 815 млн получит Челябинская область. Областному центру достанется 370 млн, из которых более 250 млн потратят непосредственно на дворы, остальное – на реконструкцию общественных территорий: скверов, парков, парковок, и набережной реки Миасс. Все объекты, на которые руководство города намерено потратить федеральные деньги, обещают обсуждать с обычными горожанами.

«Программа долгосрочная, рассчитана до 2022 года. Меня радует, что она будет направлена на внутриквартальную работу, именно на двор. В этом году мы получим первые деньги. Поэтому надо уже сейчас начать обсуждение, провести общественные слушания – что и как лучше сделать», – комментирует глава города Евгений Тефтелев.

В планах властей – уже в апреле утвердить программу на 2017 год, провести торги и закончить работы до 1 ноября. До конца осени – обсудить и определить проекты на 2018 год.

Как отметил градоначальник, большое внимание будет уделено, в частности, набережной реки Миасс со стороны улицы Труда. «Мы начнем делать набережную, там будет Сквер искусств. Это большая работа, которая обойдется не менее чем в 200 млн рублей. В этом году мы возьмем где-то 30-40 млн рублей из проектных денег», – говорит Тефтелев.

Также в планах властей – создание и реконструкция парков во всех районах города. Например, в Тракторозаводском готовятся «реанимировать» сквер «Дружба», в Металлургическом – «Металлург», а в Ленинском районе построить новый парк «Семейный».

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: благоустройство, администрация челябинска, новости челябинска, евгений тефтелев, парки и скверы, наш двор
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 536
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:08
«Коммунальный спецназ» спасет челябинцев от некачественного капремонта
сегодня, 13:57
В Челябинске смягчен приговор покровителю игорного бизнеса, севшему за взятки на 355 тыс. рублей
сегодня, 13:45
Голландцы выиграли конкурс на лучшую архитектурную концепцию центра Челябинска
сегодня, 13:30
Семейный подряд: брат и сестра обобрали челябинца, заманив на свидание втроем
сегодня, 12:47
Челябинская авиакомпания полгода недодавала зарплату пилоту
сегодня, 12:41
Челябинцев приглашают на вечер знаменитого ансамбля Игоря Моисеева
сегодня, 12:19
В Миассе открылась профессиональная школа волонтеров
сегодня, 11:28
18+ Миассец, хранивший труп приятеля на балконе, предстанет перед судом
сегодня, 10:50
На улучшение системы контроля знаний школьников Челябинской области выделен 21 млн
сегодня, 10:40
Челябинец отправится под суд за избиение прохожего железной палкой

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость