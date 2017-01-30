В 2017 году Челябинск получит 370 млн рублей на дворы и парки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На благоустройство дворов и реконструкцию скверов Челябинск получит 370 млн рублей – конкретные цифры и сроки федерального проекта «Наш двор», а также его предварительные планы озвучили в понедельник, 30 января, в мэрии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Уже известно, что в проекте «Наш двор» примут участие 72 субъекта РФ, в том числе Челябинская область. Всего из федеральной казны на благоустройство и реконструкцию внутриквальных дворов выделят 20,5 млрд рублей, из них 815 млн получит Челябинская область. Областному центру достанется 370 млн, из которых более 250 млн потратят непосредственно на дворы, остальное – на реконструкцию общественных территорий: скверов, парков, парковок, и набережной реки Миасс. Все объекты, на которые руководство города намерено потратить федеральные деньги, обещают обсуждать с обычными горожанами.

«Программа долгосрочная, рассчитана до 2022 года. Меня радует, что она будет направлена на внутриквартальную работу, именно на двор. В этом году мы получим первые деньги. Поэтому надо уже сейчас начать обсуждение, провести общественные слушания – что и как лучше сделать», – комментирует глава города Евгений Тефтелев.

В планах властей – уже в апреле утвердить программу на 2017 год, провести торги и закончить работы до 1 ноября. До конца осени – обсудить и определить проекты на 2018 год.

Как отметил градоначальник, большое внимание будет уделено, в частности, набережной реки Миасс со стороны улицы Труда. «Мы начнем делать набережную, там будет Сквер искусств. Это большая работа, которая обойдется не менее чем в 200 млн рублей. В этом году мы возьмем где-то 30-40 млн рублей из проектных денег», – говорит Тефтелев.

Также в планах властей – создание и реконструкция парков во всех районах города. Например, в Тракторозаводском готовятся «реанимировать» сквер «Дружба», в Металлургическом – «Металлург», а в Ленинском районе построить новый парк «Семейный».