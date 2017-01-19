В 2016 году на федеральных льготников Южного Урала потратили 2,4 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2016 году на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, обеспечение жильем ветеранов ВОВ, инвалидов и ветеранов боевых действий, а также ежегодную выплату почетным донорам в Челябинской области потратили 2,4 млрд рублей из федерального бюджета – об этом в четверг, 19 января, на заседании профильного комитата Заксобрания сообщила министр социальных отношений Татьяна Никитина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, отдельным категориям граждан, имеющим право на меры соцподдержки за счет федерального бюджета, компенсированы расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 1,8 млрд рублей.

Среди получателей компенсации – инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, бывшие несовершеннолетние узники, участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность, члены семей погибших, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, отдельные категории граждан, подвергшиеся воздействию радиации.

Жильем в 2016 году обеспечили 95 ветеранов Великой Отечественной войны. На эти цели из федерального бюджета направили 102,3 млн рублей.

«В 2017 году для Челябинской области предусмотрено 80,7 млн рублей из федерального бюджета, что позволит нам обеспечить жильем 74 человека. При этом в реестре ветеранов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение жилищной субсидии, по состоянию на 1 января остаются 84 человека, среди них – 83 вдовы ветеранов ВОВ и один участник, который имеет право на первоочередное обеспечение жильем», – рассказала министр.

Также жильем обеспечиваются инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий. В 2016 году на эти цели выделили 35 млн рублей, жилищные условия улучшили 63 южноуральца.

В 2017 году работа продолжится: на квартиры для 67 инвалидов и ветеранов боевых действий планируют потратить 36,3 млн рублей.

Продолжается работа по предоставлению ежегодной выплаты почетным донорам. Получателями данной выплаты в Челябинской области являются 18,7 тыс. человек. В 2016 году на реализацию данного направления потратили 232,1 млн рублей.