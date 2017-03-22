В 2016 году на Южный Урал переехали более 5 тыс. соотечественников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2016 году в Челябинскую область переехали 5,3 тыс. соотечественников – в основном, это жители Казахстана, Узбекистана, Украины и Армении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным Главного управления по труду и занятости населения, большинство трудоспособных переселенцев приезжают жить в областной центр. 45% из них имеют высшее образование, 37% – среднее специальное и 16% едут со школьными аттестатами на руках.

«Заявления поступают из Казахстана – 68%, Узбекистана – 5%, Армении – 3%, Молдавии – 5%, Таджикистана – 2%, Украины – 15%, Киргизии – 1%», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на 15 марта 2017 года в управление поступило уже 845 заявлений на участие в Программе по переселению соотечественников.

По сравнению с прошлым годом состав заявителей практически не изменился. Основная часть также переселяется из Казахстана.