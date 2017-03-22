Ср, 22.03.2017, 15:17 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 15:06

В 2016 году на Южный Урал переехали более 5 тыс. соотечественников


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2016 году в Челябинскую область переехали 5,3 тыс. соотечественников – в основном, это жители Казахстана, Узбекистана, Украины и Армении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным Главного управления по труду и занятости населения, большинство трудоспособных переселенцев приезжают жить в областной центр. 45% из них имеют высшее образование, 37% – среднее специальное и 16% едут со школьными аттестатами на руках.

«Заявления поступают из Казахстана – 68%, Узбекистана – 5%, Армении – 3%, Молдавии – 5%, Таджикистана – 2%, Украины – 15%, Киргизии – 1%», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на 15 марта 2017 года в управление поступило уже 845 заявлений на участие в Программе по переселению соотечественников.

По сравнению с прошлым годом состав заявителей практически не изменился. Основная часть также переселяется из Казахстана.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: госпрограмма, переселение соотечественников, новости челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 15:14
Крупнейшие работодатели России представят вакансии для выпускников ЮУрГУ
сегодня, 14:30
Главбух детсада в Златоусте присвоила свыше 2 млн рублей
сегодня, 12:35
Прокуратура потребовала очистить от снега и наледи дворы жилых домов Челябинска
сегодня, 11:59
Профессор южноуральского вуза удостоен награды Евросоюза
сегодня, 11:36
18+ Трое гостей запытали хозяев до смерти в Челябинске
сегодня, 11:29
На Южном Урале стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ
сегодня, 09:32
Известного челябинского драгрейсера не выпустили из колонии по УДО
вчера, 20:42
Суд арестовал водителя, насмерть сбившего двух пешеходов в Челябинске
вчера, 19:39
В Челябинской области огласили приговор контрабандисту легендарного танка
вчера, 17:36
Челябинцы «сплетут» птицу счастья из разноцветных лоскутков и ниток
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость