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Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 08:18

Узница челябинской колонии с 6-ю ходками избила сотрудника ГУФСИН


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Заключенная челябинской ИК-5 снова предстанет перед судом – 26-летняя узница колонии побила одного сотрудника ГУФСИН и оскорбила другого, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ШИЗО ИК-5, куда заключенную поместили за нарушение режима исправительного учреждения. Вечером, во время выдачи постельного белья, девушка не пожелала выполнять распорядок дня. Один раз она ударила сотрудника ГУФСИН кулаком и дважды пнула по туловищу. Затем заключенная публично обругала нецензурными словами другого сотрудника колонии.

«Вину в содеянном женщина не признала, однако она подтвердилась совокупностью доказательств, в том числе изъятыми с места преступления видеозаписями. Ей предъявлено окончательное обвинение по части 2 статьи 321 УК РФ – “Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества в отношении сотрудника места лишения свободы”, а также по статье 319 УК РФ – “Оскорбление представителя власти”. Материалы дела переданы в суд», – рассказал следователь СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Александр Логунов.

Известно, что к 26-и годам челябинка успела получить шесть судимостей, в том числе за ножевые ранения своему знакомому. На воле ее ждут двое детей.

Ольга Плеханова 

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Теги: бунт в колонии, зэки, гуфсин, новости челябинска
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