Утвержден проект единого платного парковочного пространства Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инвестиционная группа «РВМ Капитал» (RWM Capital, Москва) представила проект единого платного парковочного пространства в Челябинске – его планируется реализовать в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Проект был представлен 31 марта губернатору Борису Дубровскому. Его воплощение планируется начать в декабре 2017 года.

«На сегодняшний день в рамках подготовки к запуску проекта формируется соответствующая нормативно-правовая база муниципального и областного законодательства. Инвесторы предложили модель, которая уже успешно реализована в Краснодаре и Белгороде, а с начала года стартовала в Екатеринбурге», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

По мнению руководства области, создание в Челябинске единого парковочного пространства соответствует требованиям современного мегаполиса и позволит стимулировать горожан сокращать использование личного транспорта в пользу общественного, а также поможет нормализовать экологическую ситуацию.

«К саммитам ШОС и БРИКС, а также к планируемым большим международным мероприятиям надо наводить порядок в городе. Гостевые маршруты Челябинска обязательно должны быть связаны с реализуемым проектом», – подчеркнул Борис Дубровский.

Подробности проекта пока не разглашаются – они станут известны в мае.

Добавим, что на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС (запланированы на 2020 год) из казны Челябинска уже в текущем году выделено 22 млн рублей.