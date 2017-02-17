Ушел из жизни председатель военно-охотничьего общества Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ушел из жизни председатель Челябинской региональной организации военно-охотничьего общества Михаил Сухоручкин – он занимал эту должность последние 25 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Михаил Михайлович Сухоручкин родился 12 февраля 1937 года на хуторе Петровский (Саракташский район, Оренбургская область) в очень бедной крестьянской семье. Его отец Михаил Степанович и мама Мария Федосеевна не имели образования. В семье было 16 детей, в живых остались только трое. На хуторе, где он жил, была только четырехлетняя начальная школа и, чтобы учиться дальше и закончить десять классов, Михаилу Михайловичу приходилось ходить пешком 3 км через лес и поля в соседнее село Петровское.

В 1956 году Михаил Михайлович поступил в Пермское военное авиационно-техническое училище, в 1959 году закончил его с отличием. Для дальнейшего прохождения службы он был направлен в авиационный полк в Кустанай, а потом переведен в Челябинск, в высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов. Более 15 лет Михаил Михайлович занимал должность командира 2-го батальона курсантов – одного из лучших курсантских подразделений ЧВВАКУШа. Прослужив в Вооруженных Силах СССР более 30 лет, он прошел путь от лейтенанта до полковника, имеет государственные награды.

Более 25 лет Михаил Сухоручкин был председателем Челябинской региональной организации военно-охотничьего общества, с 2005 года – членом Президиума Центрального совета военно-охотничьего общества в Москве. Его основым девизом были слова: «Только вперед!» А охота была для него общением с природой, с хорошими и добрыми людьми.

Прощание с Михаилом Михайловичем – отпевание и гражданская панихида – пройдут в субботу, 18 февраля 2017 года, по адресу: городок 11, клуб Челябинского ВВАУШ с 12.00 до 14.00.