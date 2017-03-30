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Агентство новостей Доступ 1 30 марта 2017 года, 08:22

Уроженцев Таджикистана осудят за 11 покушений на сбыт героина в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое граждан Таджикистана предстанут перед судом за серию закладок с героином в Металлургическом районе Челябинска, – мужчинам вменяют 11 преступных эпизодов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления совершались с февраля по апрель 2016 года, пока не были пресечены транспортными полицейскими. Двое граждан Таджикистана делали закладки с героином в районе ЧМЗ. У обвиняемых было изъято более 1 кг наркотиков на съемной квартире и девять закладок, которые они намеревались сбыть, действуя по указанию лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

«Челябинским транспортным прокурором дело направлено в Металлургический райсуд с обвинительным заключением. Злоумышленникам вменяют 11 эпизодов покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной преступной группы», – рассказала помощник Челябинского транспортного прокурора Мария Соловьева.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжалось 11 месяцев. Объем собранных доказательств составляет 15 томов.
 

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Теги: чмз, борьба с наркотиками, новости челябинска, граждане таджикистана
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