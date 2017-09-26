Уральский театральный форум стартовал в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уральский театральный форум стартовал в Челябинске – делегатов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей на открытии приветствовал южноуральский губернатор Борис Дубровский.

«Для нас большая честь принимать столь представительный форум. Это неординарное событие. Признателен Союзу театральный деятелей России и лично Александру Александровичу Калягину, что выбор площадки для проведения форума остановился на Челябинске», – подчеркнул Борис Дубровский, отметив, что перед участниками стоит очень сложная задача – найти «новое соотношение между традицией и новаторством», и выразив уверенность, что форум станет мощным творческим катализатором для всех участников театрального процесса.

Глава региона напомнил, что Южный Урал имеет богатые театральные традиции, профессиональные театры есть в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Озерске и Верхнем Уфалее, театральные студии работают при домах культуры, школах, вузах. Также региональными властями реализуется такая форма государственной поддержки, как Попечительские советы театров (уже действует такой совет в театре драмы, его возглавляет его депутат Государственной думы Елена Ямпольская; в 2016 году был создан Попечительский совет Челябинского театра оперы и балета имени Глинки, который возглавил Андрей Комаров, совладелец группы ЧТПЗ).

«Через Попечительские советы легче решать не только текущие вопросы. Сейчас вводим в практику возможность финансовой поддержки новых постановок. Первым таким опытом будет детский мюзикл в оперном театре», – сообщил Борис Дубровский.

На открытии Уральского театрального форума со сцены Челябинской Драмы присутствующих приветствовали председатель российского Союза театральных деятелей, Народный артист России Александр Калягин, директор Большого театра Владимир Урин, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок и заместитель директора по научной работе Института экономики РАН Валентина Музычук.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин впервые представил проект театрального музея, который в будущем появится в центре города, на набережной реки Миасс.

Напомним, в течение трех дней участники форума примут участие в лекциях и мастер-классах; специальный семинар для актеров проведут коллеги из Италии, которые раскроют секреты традиционного итальянского народного театра дель арте, в основе которого находится метод импровизации (мастер-класс будет открытым для зрителей). Для участников предусмотрена также культурная программа. Так, театр оперы и балета пригласит гостей на премьеру прошлого сезона, балет «Ида», а Драма – на предпремьерный показ спектакля «Мнение сторон».