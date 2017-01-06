ВНИМАНИЕ. Уральские синоптики предупреждают об аномальных морозах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Арктический холод, так и не отступивший от северных районов Уральского федерального округа, вновь опустился в наши широты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На севере Свердловской области, в соседнем Пермском крае и на всей северной половине Европейской территории России установились крепкие морозы: ночная температура воздуха составила 28-35 градусов, местами – 38-42», – говорится в сообщении.

По словам специалистов, дальнейшее распространение холода в южные широты в ближайшие дни будет сдерживать циклон, который подойдет к Уралу от Минска и Москвы.

«В последние дни текущей недели (6-8 января) ожидается снег при умеренно морозной погоде (на севере Свердловской области погода смягчится совсем незначительно). В первой половине следующей недели (9-11 января) осадков будет мало, а мороз повсеместно в регионе, включая территорию Южного Урала, усилится: ночью – до 27-32, на севере Свердловской области – до 40, днем – до 22-27 градусов», – отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что декабрь 2016 года оказался холоднее обычного на 4-6 градусов, на Южном Урале – на 2-4, средняя месячная температура воздуха составила минус 15-18, на севере Свердловской области – 19-22 градуса.