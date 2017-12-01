Управляющий директор завода «Трубодеталь» получил премию «Человек года»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управляющий директор завода «Трубодеталь» (АО, Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», Москва) Дмитрий Марков стал победителем премии журнала «Деловой квартал» в номинации «Промышленник года», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Торжественное награждение победителей состоялось 30 ноября в Центре международной торговли. Эту премию вручили самым прогрессивным представителям бизнеса и общественникам в 13 номинациях.

Дмитрий Марков возглавил «Трубодеталь» в 2015 году. Под его управлением на предприятии открылся новый цех по производству оборудования для нефтегазовых месторождений и участок по нанесению внутреннего антикоррозионного покрытия. В 2017 цех выпустил первый опытно-промышленный блок – автоматизированную газораспределительную станцию нового поколения (АГРС НП) для ПАО «Газпром». Эта продукция была презентована на VII Петербургском международном газовом форуме.

«Очень признателен экспертному совету и журналу "Деловой квартал" за высокую оценку вклада нашего предприятия в промышленность Челябинской области. Мы не будем стоять на месте и планируем и дальше реализовывать свои проекты, еще более масштабные, развивая экономику региона и важные для страны отрасли», – отметил Дмитрий Марков.

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь») – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей.

Фото предоставлено журналом «Деловой квартал» (Александр Бурдин, Ирина Подгорных)