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Агентство новостей Доступ 1 26 июня 2017 года, 16:56

Две УК в Магнитогорске растратили около 26 млн рублей, поступивших от потребителей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) две управляющие компании причинили около 26 млн рублей ущерба ресурсоснабжающей организации – коммунальные организации нелегально расходовали средства, поступавшие от потребителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

ПРокуратурой Орджоникидзевского района города установлено, что с октября 2015 года по декабрь 2016 года от потребителей за горячую воду и отопление ООО «Управляющая компания «ЖРЭУ-2» поступило свыше 51,7 млн рублей, из которых ресурсоснабжающей организации было перечислено лишь 38,2 млн. Свыше 13,5 млн рублей было потрачено УК по собственному усмотрению.

Аналогичные действия выявлены со стороны ООО «ЖРЭУ-8», которым в указанный период не перечислено ресурсоснабжающей организации около 12,2 млн рублей, поступивших за теплоснабжение.

Возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).

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Теги: коммуналка, новости магнитогорска, управляющие компании, криминальные новости челябинской области
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