Уголовная ответственность ждет южноуральца за нападение на сотрудников «Челябэнерго»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителя Агаповского района (Челябинская область) ждет уголовная ответственность за нападение на сотрудников ОАО «МРСК Урала» – мужчина бросился с топором на работников бригады Магнитогорских электрических сетей, когда они пытались пресечь нелегальное потребление электричества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу «Челябэнерго».

Незаконное подключение было обнаружено 9 марта 2017 года в ходе планового рейда по выявлению фактов хищения электроэнергии: на улице Гагарина в поселке Приморский был сделан «наброс» на воздушную линию электропередачи 0,4 кВ.

Техник вышел из автомобиля, чтобы сфотографировать факт незаконного подключения, а электромонтер приступил к демонтажу. В это время из дома выскочил человек с топором и напал на энергетиков: повредил лобовое стекло бригадной машины, стал угрожать физической расправой.

На жителя Агаповского района Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ответственность по данной статье предусматривает до 2 лет лишения свободы. А за неучтенное потребление электроэнергии и самовольное подключение к электросетям нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей.

В компании отмечают, что в Челябинской области участились случаи кражи проводов и разрушения энергообъектов, что негативно влияет на все сферы жизнедеятельности населения, являясь причиной нарушения энергоснабжения. Иногда в зоне отключения оказываются больницы, детские сады и школы, насосные станции, котельные, промышленные предприятия и производства, целые населенные пункты.

Энергетики просят граждан оперативно сообщать о хищении или действиях подозрительных лиц возле линий электропередачи и трансформаторных подстанций по «телефону доверия» «Челябэнерго» 8 (351) 267-80-57, единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный) или 02.