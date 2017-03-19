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Агентство новостей Доступ 1 19 марта 2017 года, 13:27

Ученый ЮУрГУ разработал уникальный проект по созданию новых монокристаллических структур


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ученый ЮУрГУ Денис Винник разработал уникальный проект по созданию новых монокристаллических структур – его работа уже получила одобрение на конкурсе «Поддержка молодой науки», который входит в Программу повышения конкурентоспособности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В конкурсе приняли участие ученые вуза в возрасте до 35 лет. Их предложения и проекты оценивали внешние эксперты, которые из 62 заявок выбрали 30 самых актуальны, интересных, значимых. Среди них – работа кандидата технических наук Дениса Винника, посвященная получению новых материалов для электроники.

По его мнению, современная техника и промышленность нуждаются в широком наборе свойств искусственно выращенных кристаллов. В частности, проект ученого направлен на создание функционального монокристаллического материала для СВЧ-электроники с рабочей частотой до 100 ГГц.

«С использованием в качестве исходного материала монокристаллы необходимого химического состава могут быть созданы уникальные устройства, в которых невозможно применение более традиционных материалов. Например, путем частичного замещения железа алюминием возможно создавать материалы для устройств СВЧ- электроники на диапазонах до 100 ГГц и выше, что востребовано, например, в средствах космической связи. Частичное замещение железа титаном приводит к снижению частот резонанса, повышает поглощение материала, что позволяет применять его для создания радиопоглощающих покрытий», – комментирует молодой ученый.

Денис Винник отметил, что на текущий момент данное направление находится в общем тренде развития мировой науки, но большинство ученых работает над получением поликристаллов – нано- и микропорошков таких материалов. Эти методики менее энерго- и трудозатратные. Однако монокристаллы интересны промышленности тем, что способны обеспечить высокий уровень качества конечного продукта, имеют более широкий спектр применения и минимальное количество дефектов.

Добавим, что подобные объемные монокристаллические структуры гексаферритов со значительной степенью замещения атомов железа созданы только в ЮУрГУ.

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Теги: юургу, ученый, новости челябинска
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