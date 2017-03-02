Ученые-юристы ЮУрГУ завершили международный исследовательский проект

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Международный коллектив из 29 ученых, сформированный на базе Южно-Уральского государственного университета, завершил интернациональный исследовательский проект – итогом двухлетней работы стала 400-страничная монография «Принципы гражданского права и их реализация», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Напомним, в 2015 году кафедра гражданского права и гражданского судопроизводства Юридического института ЮУрГУ стала академической площадкой, сформировавшей международную группу ученых для проведения амбициозного исследования. «Над монографией трудилось 29 юристов, среди них ученые, адвокаты, прокурорские работники, представители судебной власти, представители нотариата и правового консалтинга. Ученые из России, Эстонии, Казахстана, Белоруссии. Академики, доктора и кандидаты юридических наук», – рассказал соруководитель и администратор проекта Тихон Подшивалов.

В книге исследуются вопросы установления, характеристики содержания и реализации принципов гражданского права, дана их общая характеристика. По словам Подшивалова, среди сотен научных идей, предложенных исследователями, самым злободневным является вывод о том, что принцип законности отходит на второй план и уступает позицию принципу добросовестности. Это обусловлено тем, что законодатель понимает, что как бы он ни старался, но сразу после принятия закона будут разработаны схемы его обхода, а чаще всего они разрабатываются еще до вступления закона в силу. Поэтому в сфере частно-правового регулирования принципу добросовестности придается большее правовое значение, чем формальное следование закону.

Добавим, кафедрой гражданского права и гражданского судопроизводства в последние годы реализованы несколько научных проектов: «Пределы осуществления прав участников имущественного оборота» (2012-2014 гг.); «Материальные и процессуальные вопросы осуществления и защиты гражданских прав» (2014-2015 гг.); «Права участников гражданского оборота: общая характеристика, приобретение и защита» (2015 г.).

«Самое важное, что накопленный опыт организации исследований на международном уровне будет использован для проведения новых научных проектов с более широким предметом изучения», – отметил Тихон Подшивалов, добавив, что проведение таких междисциплинарных исследований станет толчком к выходу исследований по частному праву на международный уровень.