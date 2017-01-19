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Агентство новостей Доступ 1 19 января 2017 года, 10:10

Ученые: в Челябинской области старость у мужчин наступает в 60 лет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Российские ученые впервые в истории составили демографический лист, в котором содержатся не только актуальные данные по численности населения, рождаемости и смертности в стране, но и прогноз до 2035 года – специалисты рассчитали для россиян порог старости и выяснили, что в разных регионах страны люди стареют с разной скоростью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в Ингушетии старость мужчин наступает в 70 лет, что соответствует уровню европейских стран, а вот мужское население Республики Тыва становится стариками в 57 лет, как в самых бедных африканских странах. В Челябинской области, по данным ученых, старость у мужчин наступает в 60 лет, у женщин – на восемь лет позже.

Специалисты отметили, что порог старости – это возраст, в котором средняя ожидаемая продолжительность жизни становится меньше на 15 лет.

«Концепция порога старости – это разработанный нашими зарубежными коллегами научно обоснованный подход к вопросу старения населения. Это не субъективный фактор, а реальный процесс, который оценивается по статистике смертности в разных регионах, для мужчин и женщин, для города и села», – сообщил газете «Известия» заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

Патнадцатилетний срок до смерти ученые выбрали для определения начала старости потому, что в это время резко меняются социальное поведение людей, их повседневная жизнь и состояние здоровья.

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Теги: смертность, статистика, ученые, новости челябинска, уровень жизни
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