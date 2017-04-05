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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 11:42

Ученые ЮУрГУ взялись за создание «искусственного мозга»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) взялись за создание «искусственного мозга», который должен стать прототипом человеческого, – ожидается, что эти исследования помогут ученым из разных областей науки, в том числе, психологам-кадровикам, физикам и инженерам, а также химикам и биологам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Работой занимается доцент кафедры «Системное программирование», кандидат физико-математических наук Сергей Иванов. «Искусственные нейронные сети – это прототип биологической нейронной сети человека, попытка сделать устройство, которое будет думать и реагировать, как человеческий головной мозг», – говорит ученый. И добавляет, что такая искусственная нейронная сеть сможет, в частности, оперативно обрабатывать данные, ставить диагнозы и подсчитывать популяцию животных. То есть совершать реальные мыслительные процессы, анализировать и подсчитывать данные.

На практике нейронные сети смогут предотвратить порчу оборудования на больших предприятиях, если происходят короткие замыкания. 

«"Искусственный мозг" также сможет помочь ученым-орнитологам подсчитывать популяцию птиц и экономить время, которое затрачивается на ручной подсчет данных. Ту работу, которую человек проделывает за три-четыре дня, искусственные нейронные сети смогут проделать за секунды», – говорит Иванов.

А еще искусственные нейронные сети помогут психологам в распознавании психотипа человека по методу Юнга (разделение людей на экстравертов и интровертов). Разные специалисты могут отнести одного и того же человека к разным психотипам, исходя из личного мнения. А искуственные сети исключат неточность, вызванную человеческим фактором, и позволят психологам верно определить психотип.

Исследование нейронных сетей – только одна из работ молодого исследователя Сергея Иванова. В 2016 году его работу опубликовали в международном научном журнале Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, и эта статья вошла в топ-10 публикаций мировой системы Scopus. Работа опубликована совместно с коллегами из Челябинского педагогического института и Политехнического института ЮУрГУ и нацелена на изучение Ньютоновской космологии – происхождения Вселенной. В планах молодого ученого – выиграть еще несколько грантов и закончить исследование искусственных нейронных сетей в течение ближайших лет.

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Теги: молодые ученые, юургу, наука, новости челябинска
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