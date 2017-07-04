18+ Ученица колледжа предстанет перед судом за смертельные разборки в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За убийство молодой жительницы Златоуста (Челябинская область) осудят 17-летнюю ученицу колледжа – девушки устроили смертельные разборки во дворе жилого дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в ночь на 25 апреля возле одного из домов в квартале Матросова. Две девушки 17 и 22 лет рассорились из-за того, что одна взяла у другой поносить кофту с кроссовками. В конфликт вмешалась мать несовершеннолетней. Пока женщина ругалась, ее дочь сходила домой за ножом, а когда вернулась, ударила оппонентку в грудь. Потерпевшая скончалась.

«Несовершеннолетняя, являющаяся ученицей колледжа, полностью признала свою вину. Ей предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство". Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказал руководитель СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Андрей Морозов.

Известно, что потерпевшая ранее привлекалась к уголовной ответственности. Несовершеннолетняя находилась в нетрезвом состоянии. За происходящим во дворе наблюдало множество свидетелей.

Ольга Плеханова