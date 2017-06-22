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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 15:07

Участники группового изнасилования несовершеннолетней осуждены в Чебаркуле


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое участников группового изнасилования несовершеннолетней в Чебаркуле (Челябинская область) получили крупные сроки, несмотря на отрицание своей вины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 17-летняя девушка пришла в гости к своему другу по переписке, с которым около месяца общалась в соцсети. В квартире у него оказались двое приятелей. Мужчины сначала распивали алкоголь, затем накинулись на юную гостью и изнасиловали. Девушку запугивали, подтаскивая к балкону и угрожая сбросить с 10 этажа. Ее крики о помощи услышали соседи, которые и вызвали полицию. Троицу злоумышленников задержали на месте.

Один из обвиняемых в групповом изнасиловании, 35-летний мужчина, свел счеты с жизнью, находясь в ИВС. Двое его молодых соучастников сначала признавали вину и даже просили прощения у потерпевшей, но затем отказались от собственных показаний.

Как сообщил консультант Чебаркульского горсуда Антон Зеленин, оба парня 1996 года рождения признаны виновными по части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Один из соучастников приговорен к 8 годам 6 месяцам, второй – к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, осужденные должны выплатить потерпевшей полмиллиона рублей в качестве компенсации материального ущерба – по 250 тыс. каждый.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский облсуд.

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Теги: соцсети, групповое изнасилование, новости чебаркуля, суды челябинской области, криминальные новости челябинской области
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