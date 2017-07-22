Убийца отца в Пласте получил 7 с половиной лет колонии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Пласте (Челябинская область) вынесен приговор мужчине, который убил родителя табуретом и чайником, – суд учел искреннее раскаяние отцеубийцы и «аморальность поведения жертвы, спровоцировавшую преступление», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как говорится в материалах суда, трагедией закончилась семейная пьянка 25 февраля 2017 года. «В ходе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой сын нанес потерпевшему несколько ударов по голове сначала табуретом, а затем металлическим чайником. Родитель скончался на месте», – рассказали в суде.

Ранее судимый мужчина 1989 года рождения свою вину в содеянном признал, раскаялся, что суд отнес к обстоятельствам, смягчающим наказание, равно как аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Отягчающим обстоятельством стало употребление алкоголя.

Приговором Пластского городского суда 28-летний местный житель признан виновным в убийстве и отправлен в колонию строгого режима на 7 лет 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.