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Агентство новостей Доступ 1 10 февраля 2017 года, 15:27

Управляющие компании ошибочно взяли с граждан плату за освещение чердаков и подвалов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области с 1 февраля многие граждане стали жаловаться на повышение платы за общедомовые нужды – выяснилось, что управляющие компании ошибочно включили в квитанции электроснабжение чердаков и подвалов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что с 1 января 2017 года плата за общедомовые нужды переходит из коммунальных услуг в жилищные. Это означает, что у собственников исчезла строчка ОДН в квитанциях за коммунальные услуги. При этом в жилищных платежках появилась строка «коммунальные услуги в целях содержания общего имущества». Кроме того, раньше счета ОДН выставляли ресурсоснабжающие организации, а теперь – управляющие компании.

При этом должно было произойти перераспределение платежей без значительного увеличения совокупной платы за ЖКУ. Однако жители региона стали жаловаться на рост платы за электроэнергию, используемую на содержание общедомового имущества.

Выяснилось, что начисление платы за содержание жилого помещения по статье «Электроэнергия на содержание общего имущества в многоквартирном доме» произведено с учетом площади чердаков и подвалов. При этом при расчете нормативов электроснабжения на ОДН Минтариф их не учитывал.

«Никаких изменений тарифов с 1 января не произошло. Однако многие управляющие компании установили норматив на общедомовые нужды и включили в него не только на лестницы и площадки, а также добавили туда чердаки и подвалы, что не соответствует законодательству. УК по ошибке выставили жилищную услугу с учетом чердаков и подвалов», – прокомментировал вице-губернатор Сергей Шаль.

В управляющие компании направлены письма о перерасчете платы.

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Теги: одн, новости челябинска
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