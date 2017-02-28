УФАС проверит «дорожный» аукцион в Усть-Катаве стоимостью 6,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС проверит «дорожный» аукцион в Усть-Катаве – начальная цена, 6,5 млн рублей, возмутила потенциального участника торгов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного органа.

Сообщается, что аукцион на содержание дорог, пешеходных дорожек, лестниц, мостов и автобусных остановок в Усть-Катавском городском округе объявило профильное управление администрации города. Начальная цена – 6,5 млн рублей.

На этот факт антимонопольщики обратили внимание после жалобы представителей компании ООО «Стройинвест». Последние уверены, что заказчик в аукционной документации нарушил требования Закона о контрактной системе.

Заседание Комиссии по рассмотрению дела состоится 2 марта.