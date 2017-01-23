У жительницы Озерска разом расцвели более 100 фиалок

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более сотни фиалок расцвели в квартире у жительницы Озерска (ЗАТО, Челябинская область) в морозы – каждое растение женщина выхаживала «с листика», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Около 400 сортов фиалок держит в своей квартире пенсионерка из Озерска. На днях около сотни растений одновременно расцвели. Со слов женщины, каждая фиалка выросла из листика. В зимние морозы райский сад особенно впечатляет гостей и родных озерчанки.

«Цветут, радуют – значит, мой труд и забота не прошли даром! Еще половина у меня – в детках. Цветение будет осенью», – рассказывает Людмила Глущенко.

Фиалки для Людмилы – любимые цветы, но не единственные. В домашней оранжерее цветут и благоухают еще множество растений, в том числе стрепсы. Зеленый мир всегда привлекал женщину, однако уделить хобби достаточно времени она смогла только на пенсии. Излишки своей большой коллекции Людмила готова продать таким же любителям красоты.

Ольга Плеханова,

фото Людмилы Глущенко