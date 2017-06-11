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Агентство новостей Доступ 1 11 июня 2017 года, 15:13

У православных христиан 12 июня начинается Петров пост


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 12 июня 2017 года, для православных христиан начинается Петров пост – до 11 июля верующие будут воздерживаться от мяса и молочных продуктов, развлечений, а также стараться посвящать больше времени молитве и регулярно посещать богослужения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пост установлен в память об апостолах Петре и Павле. Впервые о нем упоминает «Апостольское предание» святого Ипполита Римского (III век). Тогда этот пост считался «компенсаторным»: те, кто по каким-то причинам не смог поститься в Великий пост перед Пасхой, постились «по окончании праздничного ряда» (от Пасхи до Троицы).

Апостол Петр, один из ближайших учеников Иисуса Христа, совершил пять путешествий. Согласно преданию, сила его слова была настолько велика, что он обращал к вере тысячи человек. Апостол Павел из гонителя христиан стал горячим проповедником Евангелия, основал церкви в Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции. В один день апостолы приняли мученическую кончину в Риме: Петр, родом из Галилеи, был распят на кресте, а Павел, как римский гражданин, – обезглавлен.

В этот пост, в отличие от более строгого, Великого, по вторникам, четвергам и в выходные разрешается рыба.

Цель и смысл Петрова, как и любого другого поста – подчинение тела духу, чему помогает избегание пустых разговоров и воздержание в пище и питье, говорят священнослужители.

Апостольский (Петров) пост – средство вразумления, чтобы верующие могли внутренне собраться и хотя бы отчасти приобщиться «Петровой твердости» и «Павлова разума и светлой мудрости».

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Теги: рпц, религия, новости челябинска, православные праздники, петров пост
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