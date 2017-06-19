Пн, 19.06.2017, 17:48 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 19 июня 2017 года, 16:01

ВНИМАНИЕ. У неплательщиков за услуги ЖКХ отключают воду на северо-западе Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ПОВВ заявляет об отключении холодной воды у неплательщиков за услуги ЖКХ в Челябинске – сегодня «под санкции» попадут жители домов по улице Бейвеля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организации.

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска продолжает работу в отношении неплательщиков за коммунальные услуги ХВС и ВО. За последнюю неделю специалисты предприятия отключили от водоснабжения частные жилые дома по улицам Волховская и Полярная. Сегодня, 19 июня, перекрывают воду в квартирах неплательщиков по улице Бейвеля. Сумма за процедуру отключения-включения подачи ресурса будет включена в квитанции.

«Граждане, которые не могут единовременно погасить образовавшуюся задолженность, могут заключить с МУП "ПОВВ" договор о рассрочке платежей, в мае заключено 10 таких договоров», – говорится в сообщении.

Помимо процедур отключения водоснабжения (в частном секторе) и водоотведения (в многоквартирных домах), на предприятии активно ведется претензионно-исковая работа. За минувший месяц юридическая служба предприятия подала более 800 исковых заявлений; с начала года – более 3 тыс. на общую сумму 16 млн рублей.

При этом МУП «ПОВВ» взаимодействует со службой судебных приставов: в прошлом месяце получено 500 судебных актов по взысканию денежных средств (с начала года уже более 1 500 актов), по которым служба приставов работает своими методами, включающими арест имущества неплательщиков (в том числе денежных средств, находящихся на расчетных счетах в банках), запреты регистрационных действий, ограничение выезда за пределы страны.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока и при отсутствии технической возможности введения ограничения, либо при непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: коммуналка, новости челябинска, отключение услуг жкх, отключение воды, муп повв
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 15:46
Автозавод «Урал» организует летний отдых для детей сотрудников
сегодня, 15:05
18+ Суд на 5 лет «скостил» срок домашнему педофилу в Челябинске
сегодня, 14:22
Озерские спасатели обследовали озеро Светлое в поисках каслинского школьника
сегодня, 13:40
Челябинскую компанию заподозрили в мошенничестве на 300 тыс. при строительстве школы
сегодня, 12:38
Южноуральцы добыли 4 медали чемпионата России по маунтинбайку
сегодня, 11:50
СКАНДАЛ. Застройщик домов на Набережной рубит деревья и сваливает грунт в Миасс
сегодня, 11:34
Власти Челябинска готовы вместе с силовиками решить вопрос сноса участков возле нефтепровода
сегодня, 10:45
Бесплатную парковку на 100 мест построят около аэропорта Челябинска
сегодня, 10:25
Около 1,5 тыс. молодых профессионалов примут участие в форуме «УТРО-2017»
сегодня, 09:45
ЧТО ДЕЛАТЬ для беспроблемной поездки с ребенком в такси
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость