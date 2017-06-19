ВНИМАНИЕ. У неплательщиков за услуги ЖКХ отключают воду на северо-западе Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ПОВВ заявляет об отключении холодной воды у неплательщиков за услуги ЖКХ в Челябинске – сегодня «под санкции» попадут жители домов по улице Бейвеля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организации.

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска продолжает работу в отношении неплательщиков за коммунальные услуги ХВС и ВО. За последнюю неделю специалисты предприятия отключили от водоснабжения частные жилые дома по улицам Волховская и Полярная. Сегодня, 19 июня, перекрывают воду в квартирах неплательщиков по улице Бейвеля. Сумма за процедуру отключения-включения подачи ресурса будет включена в квитанции.

«Граждане, которые не могут единовременно погасить образовавшуюся задолженность, могут заключить с МУП "ПОВВ" договор о рассрочке платежей, в мае заключено 10 таких договоров», – говорится в сообщении.

Помимо процедур отключения водоснабжения (в частном секторе) и водоотведения (в многоквартирных домах), на предприятии активно ведется претензионно-исковая работа. За минувший месяц юридическая служба предприятия подала более 800 исковых заявлений; с начала года – более 3 тыс. на общую сумму 16 млн рублей.

При этом МУП «ПОВВ» взаимодействует со службой судебных приставов: в прошлом месяце получено 500 судебных актов по взысканию денежных средств (с начала года уже более 1 500 актов), по которым служба приставов работает своими методами, включающими арест имущества неплательщиков (в том числе денежных средств, находящихся на расчетных счетах в банках), запреты регистрационных действий, ограничение выезда за пределы страны.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока и при отсутствии технической возможности введения ограничения, либо при непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения.