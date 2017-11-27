Цыганке, «снявшей порчу» за 7 млн рублей, вынесли приговор в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске цыганка осуждена за «снятие порчи» с клиентки за 7 млн рублей и отмывание преступных денег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2016 года в поселке Чурилово (Тракторозаводский район). «Тридцатипятилетняя обвиняемая встретила на улице местную жительницу, которой сообщила, что на нее наложена порча. Предложила снять ее с помощью проведения специальных обрядов, заведомо зная, что способностями такого рода она не обладает», – говорится в сообщении.

Для обрядов понадобились деньги и ювелирка, поэтому за несколько встреч потерпевшая передала гадалке два сотовых телефона общей стоимостью около 45 тыс. рублей и килограмм ювелирных украшений на 2 млн рублей и 5,1 млн рублей, которые взяла дома без ведома родственника.

Получив деньги, цыганка пустила их в дело. «В целях придания правомерного вида пользованию и распоряжению указанными денежными средствами обвиняемая совершила ряд финансовых операций: за 2,8 млн купила земельный участок и часть жилого дома в поселке Октябрьский Свердловской области, которые оформила на имя своей знакомой; сделала в доме ремонт, приобрела мебель», – рассказали в прокуратуре.

В ходе следствия этот дом, оцененный в 4 млн рублей, был переоформлен обвиняемой на потерпевшего.

Приговором Тракторозаводского райсуда женщина признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.