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Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 16:24

«Цветные паруса экологии»: челябинки продефилируют в платьях из старых газет и пластиковой посуды


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 25 ноября, в Челябинске пройдет Областной фестиваль-конкурс театров моды «Подиум д'АРТ» – девушки из восьми муниципалитетов продефилируют в платьях из старых газет и пластиковой посуды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-секретаря министра культуры Челябинской области Викторию Олиферчук.

«В этом году мы выбрали тему "Цветные паруса экологии" – в честь Года экологии. Участники должны пофантазировать на эту тему и представить свои работы. На конкурс заявились 19 коллективов, причем некоторые готовы представить даже по две коллекции. Есть очень интересные работы из нетрадиционных материалов, к примеру, костюмы, выполненные из видео и аудиокассет, целлофановых мешков, одноразовой посуды, старых газет», – комментирует директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

Публика и жюри увидят коллекции дизайнеров из Снежинска, Троицка, Коркино, Кунашакского, Саткинского и других районов и городов. Областной центр представлен наиболее массово – сразу семь театров мод будут бороться за звание лучшего.

Конкурс пройдет в трех возрастных группах. Самые младшие участники – школьники 5-7 классов, в старшую группу вошли студенты колледжей 16-25 лет. Победителей будут определять по пяти номинациям, жюри оценит оригинальность кроя, технику исполнения, присутствие национальных элементов.

Добавим, выступление театров мод поддержат детский оркестр «Синегорье» и ансамбль «Дежа Вю». Победители конкурса получат грамоты и призы.

Дефиле состоится в субботу, 25 ноября, с 12.00 до 14.00, в Концертном зале имени Прокофьева (ул.Труда, 92-А).

Теги: афиша, новости челябинска, дом дружбы народов, минкульт, мода
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