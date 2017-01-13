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Агентство новостей Доступ 1 13 января 2017 года, 13:39

Цены на водку в России могут повысить на 15%


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России могут на 15% повысить цены на водку – за пол-литра придется отдавать минимум 219 рублей вместо нынешних 190, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий проект приказа опубликован Минфином РФ. Кроме водки, подорожают и другие виды алкогольной продукции с содержанием спирта от 28%. Исключение составят только бренди, коньяк и ряд спиртных напитков, изготовленных из винного, виноградного, плодового и других видов дистиллятов.

Как сообщает «Российская газета», подорожанию крепкого алкоголя способствуют рост акцизов, тарифов на электричество, инфляция, а также увеличение затрат производителей на аренду помещений, рекламные акции, зарплату, налоги.

Эксперты отмечают, что страна возвращается к ценам 2014 года, когда цена водки была 220 рублей за пол-литровую бутылку. Руководство Минфина обещает, что нового роста минимальных цен на водку в 2018-2019 годах не будет.

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Теги: алкоголь, новости челябинска, повышение цен
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