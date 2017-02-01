Центробанк определился с символами на новых банкнотах 200 и 2 000 рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Совет директоров Банка России определился с оформлением банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей – на купюрах будут виды Севастополя и Дальнего Востока, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на двухтысячной – знаменитые дальневосточные виды: мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.

Напомним, конкурс проводился с июня по октябрь 2016 года. «Соискателями» были более 5 тыс. достопримечательностей из 1 тыс. 113 городов России. Челябинск на конкурсе представлял метеорит, который пролетел над областным центром 15 февраля 2013 года.

Фото пресс-службы Банка России