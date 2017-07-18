Троицкий водоканал уличили в сбросе неочищенных стоков в реку Уй

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорская природоохранная прокуратура возбудила административное дело в отношении ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» – предприятие сбрасывает в реку Уй недостаточно очищенные стоки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра региональной прокуратуры, по результатам лабораторного анализа проб сточной воды ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» установлены превышения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водном объекте по сульфат-иону – в 2,18 раза, нитрат-иону – в 1,48, фосфат-иону – в 46,9, нефтепродуктам – в 1,64, меди – в два и цинку – в 1,27 раза.

Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено административное дело за нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции водных биологических ресурсов.

Напомним, ООО «Троицкий Водоканал водоотведение» предоставляет услуги по водоотведению на территории одноименного города. Водохранилище на реке Уй, куда сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды, является водным объектом рыбохозяйственного значения высшей категории.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле Магнитогорской природоохранной прокуратуры.