18+ Трое гостей запытали хозяев до смерти в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Три подельника предстанут перед судом за убийство с особой жесткостью в Челябинске – придя в гости, двое мужчин и женщина до смерти запытали хозяев при помощи ножа, утюга, тисков и строительного степлера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя региональной прокуратуры Наталью Мамаеву.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении двоих 30-летних мужчин и 28-летней девушки по уголовному делу о двойном убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью, и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью», – говорится в сообщении.

Напомним, преступление было совершено 10 месяцев назад, 22 мая 2016 года, в квартире 42-летней женщины, проживавшей с ранее судимым горожанином 1986 года рождения. В гости к паре пришли два товарища мужчины по «отсидке», а также подруга одного из них. Во время распития спиртного один из гостей приревновал хозяина к своей спутнице, вспыхнула ссора. Женщины устроили свои разборки на кухне.

Между тем, гости стали требовать от хозяина выдать им якобы спрятанный пистолет. Не веря, что оружия в доме нет, один из собутыльников включил утюг и начал добиваться признания с его помощью. Впрочем, «добиться правды» не помогли ни слесарные тиски, которыми потерпевшему сломали пальцы, ни строительный степлер и вбитые ему в поясницу семь скоб. По данным следствия, один из «инквизиторов» попытался отрезать мужчине ухо ножом, но в итоге стал наносить им удары. Затем к нему подключился сообщник. Финальный удар ножом в живот потерпевшему нанесла женщина, которая забежала в комнату. Она же убила и хозяйку квартиры.

Затем злоумышленники забрали мобильник и ноутбук и скрылись. Родственники обнаружили трупы сожителей через два дня.

Преступление раскрыто в результате грамотно организованной и согласованной работы правоохранительных органов.

Обвиняемые официально не работали, характеризуются отрицательно, мужчины ранее судимы за особо тяжкие преступления, уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.