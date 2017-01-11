Три южноуральских театра получат 11 млн рублей из федерального бюджета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские театры получат 11 млн рублей из федерального бюджета – помощь будет оказана двум «сценам» из Озерска и одной из Верхнего Уфалея в рамках специальной программы Минкульта РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

Заявку на поддержку театров малых городов региона подписал губернатор Борис Дубровский. «Для муниципальных театров это очень хорошее подспорье», – подчеркнул первый заместитель губернатора Евгений Редин.

Отметим, что в программе могут участвовать театры только тех городов, где население не превышает 300 тыс. человек. В заявку от Южного Урала попали Озерский театр драмы и комедии «Наш дом», Озерский театр кукол «Золотой петушок» и Верхнеуфалейский муниципальный театр «Вымысел».

Всего в Челябинской области 14 театров – шесть областных и восемь муниципальных.