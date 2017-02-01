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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 14:34

Еще 3 предмета на ЕГЭ оставили без тестовой части


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России отказались от тестовой части Единого государственного экзамена еще по трем предметам – химии, биологии и физике, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Российскую газету».

Таким образом, тестовой части в этом году на ЕГЭ не будет по всем предметам, кроме иностранных языков. Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая по 1 июля. 

Списать на экзамене будет практически невозможно – в 40% пунктов сдачи экзамена задания напечатают и отсканируют прямо на глазах выпускников. Плюс видеонаблюдение и общественные наблюдатели – все 50 тыс. аудиторий, которые отдадут для проведения ЕГЭ, будут под контролем.

Добавим, что 7 февраля в 50 регионах страны планируется провести акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Для демонстрации выбран тест по русскому языку.

Также подготовлены видеоконсультации для выпускников, посмотреть их можно на YouTube-канале Рособрнадзора. Кроме того, свои вопросы выпускники смогут задать на «горячей линии» по номеру: 7 (495) 984-89-19.

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Теги: егэ, рособрнадзор, новости челябинска, егэ 2017
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