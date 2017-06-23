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Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 17:26

Три опера ГУФСИН на Южном Урале пойдут под суд за взятки от зеков


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области осудят трех оперуполномоченных ГУФСИН за взятки от зеков – за «отдельную плату» они позволяли заключенным пользоваться мобильниками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с ноября 2012 года по июль 2014 года трое оперуполномоченных получали от осужденных денежные переводы на банковские карты за бездействие при нарушении ими порядка в колонии. Так, сотрудники ГУФСИН позволяли осужденным хранить и использовать мобильные телефоны. Всего они получили от зеков 106 тыс. рублей.

Кроме того, один из оперуполномоченных хранил в служебном кабинете в ФКУ ИК-8 1,15 грамма героина.

Двум оперуполномоченным ФКУ ИК-8 и одному оперу отдела розыска оперативного управления ГУФСИН региона предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие). Одному из сотрудников ГУФСИН – по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

В отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

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