18+ Трех убийц осудят за расправу с изощренными пытками над сожителями в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое 30-летних мужчин и 28-летняя женщина предстанут перед судом за жестокую расправу над парой сожителей в Челябинске – гости пытали потерпевшего утюгом, тисками и строительным степлером, а хозяйку квартиры зарезали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 13 марта, в Челябинский областной суд передано дело в отношении трех местных жителей, совершивших убийство в ночь на 22 мая 2016 года в квартире 42-летней женщины, проживавшей с ранее судимым горожанином. В гости к паре пришли два товарища мужчины по «отсидке», а также подруга одного из них. Компания распивала спиртное, пока между собутыльниками не случилась ссора. Один из гостей приревновал хозяина к своей спутнице и набросился на его с кулаками. После драки мужчины успокоились и выпили еще водки. Затем ссора возобновилась. В ходе следствия выяснилось, что собутыльники стали требовать у хозяина отдать им пистолет, которого у него не было. Но гости ему не поверили.

Пока женщина била хозяйку квартиры бутылкой по голове на кухне, двое мужчин начали пытать ее сожителя, чтобы тот рассказал, где прячет оружие. Один из собутыльников нашел утюг и раскаленным прибором стал жечь потерпевшему кожу на груди, однако признаний от него не добился. Тогда второй раздобыл слесарные тиски и начал ломать мужчине пальцы, что также не принесло результата.

Не веря бывшему товарищу, злоумышленники отыскали строительный степлер и вогнали потерпевшему в поясницу семь скоб. После этого один из «инквизиторов» попытался отрезать мужчине ухо ножом, но в итоге стал наносить им удары. Затем к нему подключился сообщник. Финальный удар ножом в живот потерпевшему нанесла женщина, которая забежала в комнату.

«Потом обвиняемая снова ушла в ванную, где заперла хозяйку квартиры, и коленом ударила ее в живот, затем воткнула ей в спину нож. От полученных повреждений сожители скончались, а злоумышленники забрали имущество на сумму 4,2 тыс. рублей – мобильный телефон и ноутбук – и скрылись. Родственники обнаружили трупы сожителей через два дня. Хозяйка лежала в ванной с одним ранением, мужчина с множеством телесных повреждений в одной из комнат. Первый подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска, когда пришел домой поспать. Второй заставлял подругу скрываться вместе с ним, но та сбежала от него и явилась в полицию. Все трое были арестованы», – рассказала старший следователь СО по Советскому району СУ СКР по Челябинской области Ярослава Постникова, добавив, что двое признали вину частично, пояснив, что убивать не хотели, а третий не признается.

Троице предъявлено окончательное обвинение по пунктам «а, д, ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью) и пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью). В ближайшее время преступники предстанут перед судом.

Ольга Плеханова